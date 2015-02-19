Также Петербург готов принять детей из Курской области.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что петербургских врачей направят к пострадавшим в Курской области. Об этом он сообщил в своём официальном Telegram-канале.

Глава Северной столицы отметил, что он созвонился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. После обсуждения было решено направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим.

Также Петербург готов принять детей из Курской области.

Ранее правительство в Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки Вооруженных сил Украины дипфейки. Врио главы региона неоднократно говорил о том, что противник проводит информационные провокации. Он призывал местное население доверять только проведенным источникам информации. Захарова также прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк.

Фото: Piter.tv