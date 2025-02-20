Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электросчетчика.

В Курской области загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в хуторе Садовом. В доме 63-летнего мужчина сработал пожарный извещатель. Он выбежал на улицу и позвонил в службу спасения.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали семь специалистов и три единицы техники. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электросчетчика.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в административном здании.

Видео: МЧС России