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В Курской области загорелся жилой дом

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Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электросчетчика.

В Курской области загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в хуторе Садовом. В доме 63-летнего мужчина сработал пожарный извещатель. Он выбежал на улицу и позвонил в службу спасения.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали семь специалистов и три единицы техники. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электросчетчика.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в административном здании.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, курская область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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