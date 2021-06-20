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В Курской области усилили меры безопасности

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Роман Старовойт рассказал о ситуации в регионе.

Меры безопасности на территории Курской области усилены,  однако новых дополнительных мероприятий на территории региона на данный момент не введено. Соответствующей информацией с жителями российского региона поделился губернатор Роман Старовойт. Чиновник признал, что обстановка остается напряженной.

Этой ночью, как вы знаете, наши военные отработали по БПЛА в Курске. Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством Добровольных народных дружин. Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены.

Роман Старовойт, глава Курской области

Чиновник считает, что не следует давать противникам шанса посеять панику в регионе Роман Старовойт попросил земляков оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации и дезинформацию. Он добавил, что обязательно проинформирует граждан в том случае, если будет принято новое решение в отношении дополнительных мероприятий, связанных с безопасностью.

Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт

Теги: курская область, регионы, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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