Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор

Павел Малков оценил ситуацию в регионе.

Обстановка на территории Рязанской области спокойная и контролируемая, поэтому все торжественные и общественные мероприятия проходят в штатном режиме. Соответствующее заявление в видеообращении к местным жителям сделал губернатор российского региона Павел Малков в собственном Telegram-канале.

Обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме Павел Малков, глава региона

Спикер пояснил, что Рязань представляет из себя самое сердце России, так как это регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. По словам Павла Малкова, на этой земле нет и не может быть таких людей, которые решатся на предательство Родины. Он добавил, что каждый гражданин вносит свой вклад и поддержку для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей на текущий момент введен режим контртеррористической операции, о чем общественность уведомлял Национальный антитеррористический комитет.

В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор.

Фото и видео: Telegram / Павел Малков