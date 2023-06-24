В Севастополе не требуется введение спецрежима, заявил губернатор

Михаил Развозжаев рассказал о ситуации в регионе.

В Севастополе все спокойно, поэтому введение специального режима на территории российского города не требуется. Соответствующее заявление в собственном Telegram-аккаунте сделал губернатор Михаил Развожаев. Чиновник пояснил, что ему пришлось с самого раннего утра находиться на рабочем месте.

Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется. Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе. Михаил Развожаев, глава региона

Напомним, что Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу 24 июня сообщил о том, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных российским министерством по обороне ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, а также является информационной провокацией. Аналогичное заявление выпустило и военное ведомство. В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ за организацию вооруженного мятежа.

Кожемяко призвал приморских бойцов ЧВК "Вагнер" вернуться в места дислокации.

Фото и видео: Telegram / РаZVожаев