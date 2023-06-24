Кожемяко призвал приморских бойцов ЧВК "Вагнер" вернуться в места дислокации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к соотечественникам из числа бойцов российской частной военной кампании "Вагнер" и призвал их не совершать преступных действий. Чиновник пояснил, что его землякам следует вернуться в места дислокации. Соответствующее заявление опубликовано в собственном Telegram-канале руководителя региона.
Я прошу и обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах - одумайтесь. Не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться. Не идите на поводу тех командиров...
Олег Кожемяко, глава Приморья
Чиновник заметил, что в текущий момент стране нужна консолидация всех сил и средств для борьбы с противниками в ходе проведения специальной военной операции. Олег Кожемяко добавил, что тот внутренний вооруженный мятеж, организованный ЧВК "Вагнер", нельзя назвать ни чем иным, чем ударом в спину.
Губернатор Архангельской области высказался о мятеже Пригожина.
Фото и видео: Telegram / Кожемяко | официально
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