Кожемяко призвал приморских бойцов ЧВК "Вагнер" вернуться в места дислокации

Глава Приморья рассказал о "ноже в спину" со стороны руководства ЧВК.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к соотечественникам из числа бойцов российской частной военной кампании "Вагнер" и призвал их не совершать преступных действий. Чиновник пояснил, что его землякам следует вернуться в места дислокации. Соответствующее заявление опубликовано в собственном Telegram-канале руководителя региона.

Я прошу и обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах - одумайтесь. Не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться. Не идите на поводу тех командиров... Олег Кожемяко, глава Приморья

Чиновник заметил, что в текущий момент стране нужна консолидация всех сил и средств для борьбы с противниками в ходе проведения специальной военной операции. Олег Кожемяко добавил, что тот внутренний вооруженный мятеж, организованный ЧВК "Вагнер", нельзя назвать ни чем иным, чем ударом в спину.

Губернатор Архангельской области высказался о мятеже Пригожина.

Фото и видео: Telegram / Кожемяко | официально