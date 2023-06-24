Губернатор Архангельской области высказался о мятеже Пригожина

Александр Цыбульский выразил поддержку президенту России.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в собственном Telegram-канале высказался о попытке военного мятежа со стороны основателя российской частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина. Российский чиновник поддержал главу государства Владимира Путина и назвал действия ЧВК "ударом в спину народа" и "предательством". Глава региона уточнил, что в стране настали тяжелые времена, так ка на передойо линии СВО ведутся тяжелейшие сражения на независимость государства, поэтому не следует наносить удар в спину "самого святого — своего народа".

Я потомственный военный, мои деды воевали в Великую Отечественную войну, защищая матерей, стариков, детей. Никогда не предам память об их подвиге и не изменю воинской присяге. Владимир Владимирович, мы с Вами, мы с Россией, мы победим любого врага — на фронте и в тылу! Вместе мы сильнее! Александр Цыбульский, глава региона

Дополнительно ситуацию в стране прокомментировал местный министр труда и социальной защиты Игорь Скубенко. Чиновник пояснил, что те события, которые организовали "неадекватные люди" сегодня в Ростове-на-Дону представляет из себя удар по сердцам народа, который с надеждой каждый день смотрит на сводки с фронтов в зоне специальной военной операции. Он добавил, что ничто и никто не может сломить веру в президента страны, армию и флот страны.

Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт