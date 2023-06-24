Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Глава России рассказал о вводе контртеррористических мер в ряде регионов страны.

Вооруженные силы России и другие государственные органы получили от руководства страны необходимые приказы. Соответствующее заявление в ходе своего экстренного видеообращения к гражданам сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что в настоящее время на территории Москвы, Подмосковья и ряде других регионов вводятся дополнительные меры антитеррористического характера.

Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Владимир Путин, президент РФ

Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа.

Фото и видео: Kremlin.ru