Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Вооруженные силы России и другие государственные органы получили от руководства страны необходимые приказы. Соответствующее заявление в ходе своего экстренного видеообращения к гражданам сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что в настоящее время на территории Москвы, Подмосковья и ряде других регионов вводятся дополнительные меры антитеррористического характера.
Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Владимир Путин, президент РФ
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа.
Фото и видео: Kremlin.ru
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