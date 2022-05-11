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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

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Роман Старовойт сообщил о продлении режима до 25 мая.

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Роман Старовойт. Чиновник отметил, что режим решено продлить до 25 мая. Постановление обсуждалось совместно с руководителями силовых ведомств.

Принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах.

Роман Старовойт, губернатор Курской области

Глава российского региона пояснил населению, что праздничные дни прошли спокойно, но при этом расслабляться жителям и местным властям пока что рано.

ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт
 

Теги: желтый уровень опасности, курская область, регионы, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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