Роман Старовойт сообщил о продлении режима до 25 мая.

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Роман Старовойт. Чиновник отметил, что режим решено продлить до 25 мая. Постановление обсуждалось совместно с руководителями силовых ведомств.

Принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах. Роман Старовойт, губернатор Курской области

Глава российского региона пояснил населению, что праздничные дни прошли спокойно, но при этом расслабляться жителям и местным властям пока что рано.

ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт

