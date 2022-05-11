В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Роман Старовойт. Чиновник отметил, что режим решено продлить до 25 мая. Постановление обсуждалось совместно с руководителями силовых ведомств.
Принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Глава российского региона пояснил населению, что праздничные дни прошли спокойно, но при этом расслабляться жителям и местным властям пока что рано.
ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области.
Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт
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