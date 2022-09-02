Очевидцы заметили задымление в здании.

В Курске загорелся торговый центр "Бумеранг". Об этом журналистам рассказали региональные экстренные ведомства. По данным ГУ МЧС, воспламенение зарегистрировано в диспетчерской службе в 09:34 утра по местному времени. Группа пожарных выехала на улицу Хрущева. Работники ведомства отметили, что очевидцы видели задымление на третьем этаже здания. На месте пожара уже работают бригады скорой помощи, сотрудники электрических ведомств и газовой службы, правоохранители.

Позже в региональном главке МЧС уточнили, возгорание происходит на втором этаже ТЦ. К ликвидации огня привлечены 36 человек, а также 11 единиц специальной техники. От ГУ МЧС работали 27 человек, 8 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от пожара.

Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве и попала на видео.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости