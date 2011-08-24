Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве и попала на видео

Машина быстро двигалась с маячками и спецсигналами по дороге.

Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве. Об этом рассказали местные жители, которые смогли заснять последствия автомобильной аварии на видеорегистратор. Согласно информации от полиции, водитель медицинского транспортного средства сбил десятилетнюю девочку. Трагедия зафиксирована 1 сентября. Отмечается, что во время движения специальной машины, у нее были включены сирена и маячки, поэтому автомобиль двигался с большой скоростью. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что школьница шла по пешеходному переходу вместе с двумя другими девочками. Однако ее знакомые шли немного впереди, поэтому их машина не зацепила. Пострадавшую же с травмами госпитализировали в Морозовскую городскую клиническую больницу.

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