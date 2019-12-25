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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Сегодня, 13:46
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matveyvn

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

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Случай вызвал резонанс, местный комитет здравоохранения начал проверку.

В Курске скончалась пожилая пациентка, которую по ошибке отправили в морг. Об этом сообщает администрация региона.

Накануне медики смерть женщины констатировали в областной больнице. Её отвезли в морг, где она очнулась. Об этом писали местные СМИ, появлялись сообщения в социальных сетях. Случай вызвал резонанс, местный комитет здравоохранения начал проверку.

Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района.

цитата из сообщения администрации Курской области

Ранее главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны COVID-19.

Теги: врачебная ошибка, курск, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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