В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Случай вызвал резонанс, местный комитет здравоохранения начал проверку.

В Курске скончалась пожилая пациентка, которую по ошибке отправили в морг. Об этом сообщает администрация региона.

Накануне медики смерть женщины констатировали в областной больнице. Её отвезли в морг, где она очнулась. Об этом писали местные СМИ, появлялись сообщения в социальных сетях. Случай вызвал резонанс, местный комитет здравоохранения начал проверку.

Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. цитата из сообщения администрации Курской области

Ранее главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны COVID-19.