В Курске после падения с 8 этажа выжила 4-летняя девочка

Ребенок в больнице, его состояние не уточняется.

В Курске ребенок упал с 8 этажа и выжил.

ТАСС сообщает, что сегодня утром, 16 июля, в Курске из окна 8 этажа выпала 4-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок залез на окно и облокотился на москитную сетку. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и малышка упала.

Сообщается, что ребенок выжил и находится в больнице. Состояние девочки не уточняется. Следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту. Уже сейчас известно, что мать девочки в момент трагедии находилась на кухне, оставив ребенка играть в комнате.

Ранее:В Саратове дело насильника и убийцы 9-летней девочки направлено в суд

Фото:pixabay