В Курске после падения с 8 этажа выжила 4-летняя девочка

В Курске ребенок упал с 8 этажа и выжил.
ТАСС сообщает, что сегодня утром, 16 июля, в Курске из окна 8 этажа выпала 4-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок залез на окно и облокотился на москитную сетку. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и малышка упала.
Сообщается, что ребенок выжил и находится в больнице. Состояние девочки не уточняется. Следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту. Уже сейчас известно, что мать девочки в момент трагедии находилась на кухне, оставив ребенка играть в комнате.
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Фото:pixabay
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