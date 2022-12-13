В Курортном районе задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Молодого человека в состоянии опьянения доставили в участок.

В пятницу, 10 февраля, в Сестрорецке задержали злоумышленника с крупной партией наркотиков. Мужчину поймали у дома № 20 по Левашовскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Молодого человека в состоянии опьянения доставили в участок. 18-летний подозреваемый имел при себе сверток с порошком массой почти 1000 граммов. Вещество отправили на экспертизу. Выяснилось, в пакете у злоумышленника был мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

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Фото: Piter.tv