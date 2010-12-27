Сотрудник "Сестрорецкого хлебозавода" отравился щелочью

По данным прокуратуры, в организации нарушили порядок ознакомления работников со спецификой условий труда.

В Курортном районе Петербурга сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту несчастного случая на предприятии "Сестрорецкий хлебозавод". Там сотрудник отравился щелочью. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, в организации нарушили порядок ознакомления работников со спецификой условий труда на заводе. Также в ходе проверки выяснилось, что хлебзавод сбрасывает в канализацию сточные воды с превышением установленных нормативов.

Предприятие обязали устранить нарушения, контролировать всё будут сотрудники прокуратуры.

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