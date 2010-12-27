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Сотрудник "Сестрорецкого хлебозавода" отравился щелочью
Сегодня, 16:50
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nastya960

Сотрудник "Сестрорецкого хлебозавода" отравился щелочью

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По данным прокуратуры, в организации нарушили порядок ознакомления работников со спецификой условий труда.

В Курортном районе Петербурга сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту несчастного случая на предприятии "Сестрорецкий хлебозавод". Там сотрудник отравился щелочью. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным прокуратуры, в организации нарушили порядок ознакомления работников со спецификой условий труда на заводе. Также в ходе проверки выяснилось, что хлебзавод сбрасывает в канализацию сточные воды с превышением установленных нормативов. 

Предприятие обязали устранить нарушения, контролировать всё будут сотрудники прокуратуры.

Петербургский девелопер выкупил хлебзавод на Васильевском острове за 430 миллионов рублей.

Фото: pixabay 

Теги: сестрорецк, хлебзавод, щелочь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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