Петербургский девелопер выкупил хлебзавод на Васильевском острове за 430 миллионов рублей

Застройщику теперь принадлежит участок земли в 0,64 га и все здания на нем.

Петербургский девелопер приобрел у финской хлебопекарной компании "Фацер" бывший хлебзавод на 20-й линии Васильевского острова, 19. Хлебзавод обошелся компании в 430 млн рублей. Об этом сообщает АБН.

Застройщику теперь принадлежит участок земли в 0,64 га, все здания на нем. Что именно будет построено на территории хлебзавода, пока что не известно, возможно, это будет новый жилой комплекс.

Хлебозавод располагался в исторических корпусах манежа лейб-гвардии Финляндского полка, перестроенного в 1931 году для производства хлеба.

Эксперт: "Почти 90% строящегося в Петербурге жилья завершат до введения эскроу"

Фото: Яндекс.Район