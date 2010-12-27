Петербургский девелопер выкупил хлебзавод на Васильевском острове за 430 миллионов рублей

Петербургский девелопер приобрел у финской хлебопекарной компании "Фацер" бывший хлебзавод на 20-й линии Васильевского острова, 19. Хлебзавод обошелся компании в 430 млн рублей. Об этом сообщает АБН.
Застройщику теперь принадлежит участок земли в 0,64 га, все здания на нем. Что именно будет построено на территории хлебзавода, пока что не известно, возможно, это будет новый жилой комплекс.
Хлебозавод располагался в исторических корпусах манежа лейб-гвардии Финляндского полка, перестроенного в 1931 году для производства хлеба.
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Фото: Яндекс.Район
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