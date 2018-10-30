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Почти 90% строящегося в Петербурге жилья завершат до введения эскроу
Сегодня, 9:54
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nastya960

Почти 90% строящегося в Петербурге жилья завершат до введения эскроу

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С 1 июня вступили в силу поправки к 214 ФЗ. Все компании обязаны будут переводить средства граждан на счета эскроу (деньги с такого счета можно снять только после выполнения определенных обязательств).

Заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский рассчитывает, что 90% строящегося жилья завершат все работы без перевод на счета эскроу. Об этом сообщают городские СМИ.

Это значит, что компании еще смогут привлечь для строительства деньги дольщиков. В Петербурге на данный момент по 214 ФЗ работает 192 застройщика. В данном законе с 1 июня начали действовать новые правила, которые помогут защитить участников долевого строительства. Все компании обязаны будут переводить средства граждан на счета эскроу (деньги с такого счета можно снять только после выполнения определенных обязательств). В данном случае застройщик сможет получить деньги дольщиков только после введения дома в эксплуатацию. 

До этого застройщик должен будет обращаться в банки для получения кредита.

В мае в Петербурге продали первую квартиру с использованием эскроу-счета.

Фото: pixabay.com

 

Теги: дольщики, жилье, новостойка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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