В Курортном районе сгорел катер

Огонь уничтожил все сгораемые части.

В Курортном районе сегодня, 14 июня, сгорел катер. Его тушили 10 спасателей и две спецмашины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ночью на Луговой улице у дома № 26 вспыхнул кораблик. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:33. В катере огонь уничтожил все сгораемые части.

В 03:04 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в доходном доме на Кирочной загорелась крыша. Пожар тушили по номеру 1-БИС.

Фото: Piter.tv