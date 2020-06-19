В Курортном районе произошло ДТП с участием двух внедорожников

По предварительной информации, пострадали двое.

Вечером в пятницу, 19 июня, Piter.TV получил сообщение о ДТП в Курортном районе у поселка Молодежное.

Там столкнулись два внедорожника. По предварительной информации, пострадали двое, однако в каком состоянии они находятся, пока неизвестно. Также непонятны причины столкновения. На кадрах видно, что автомобили движутся довольно медленно. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на Средневыборгском шоссе образовалась пробка.

Ранее мы писали, что грузовик снес остановку на Новороссийской улице.

Видео: Piter.TV

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"