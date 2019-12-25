Грузовик снес остановку на Новороссийской улице

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в пятницу, 19 июня, очевидец поделился фотографиями с места происшествия на Новороссийской улице.

На кадрах видно, как грузовик снес остановку. Предполагается, что водитель не справился с управлением. Свидетель отметил, что на остановке никого не был, однако достоверной информации о пострадавших пока не поступало. Также неизвестно, в каком состоянии находится водитель.

Ранее мы писали, что машина семьи Волчека сбила ребенка: очевидцы стали отказываться от своих слов.

Фото: vk.com/spb_today