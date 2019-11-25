Машина семьи Волчека сбила ребенка: очевидцы стали отказываться от своих слов

Сначала одна из свидетельниц настаивала, что видела за рулем девушку, а потом сказала, что ее посты в Instagram были ошибкой.

На пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика. ГИБДД сообщила о водителе-мужчине. Однако у аварии на Чкаловском проспекте было достаточно свидетелей. Например, петербурженка по имени Арина опубликовала в Instagram несколько постов о том, что машиной управляла женщина. Однако, узнав позже, что Range Rover принадлежит семье влиятельного и ныне арестованного Дениса Волчека, девушка заявила, что могла ошибиться.

В сводке ГИБДД 16 июня появилась такая информация:

На Чкаловском проспекте, у дома 50, водитель-мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем "Рендж Ровер", совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. Пострадавший мальчик 5 лет госпитализирован с тяжелыми травмами.

Однако, в Instagram девушка по имени Арина настойчиво писала, что за рулем был никакой не мужчина, а молодая особа. Арина даже указала госномера автомобиля.

"Фонтанка" позвонила Арине, та подтвердила, что аварию видела, но дальше – как отрезало.

Я вовсе не уверена, что за рулем сидела женщина. Вообще не знаю, кто там был. Мои посты в Instagram? Наверное, это была ошибка. Арина, очевидица

СМИ предполагают, что девушка изменила свои показания после того, как узнала, кому принадлежит машина.

Госномер О727ОО98 давно находится в распоряжении семейства бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. До 2019 года знак был закреплен за белым Mini Cooper, на нем ездила молодая наследница Яна Волчек. Потом, вероятно, пересела на Range Rover. Водительскими правами 22-летняя Яна Волчек владеет три года.

До Яны Волчек "Фонтанке" дозвониться не удалось. Ее брат Марк сообщил, что они не комментируют данную ситуацию.

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Видео: Piter.TV