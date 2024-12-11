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На Чкаловском проспекте автобус въехал в здание после столкновения с трактором
Сегодня, 11:44
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На Чкаловском проспекте автобус въехал в здание после столкновения с трактором

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Пострадавших нет.

В аварии с автобусом в Петроградском районе никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 февраля в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы 52-летний водитель трактора столкнулся с автобусом маршрута №191 под управлением 58-летнего мужчины. В результате последнего занесло, он выехал на тротуар и притерся к фасаду здания. 

Ни водитель автобуса, ни пятеро его пассажиров не пострадали. В настоящее время ДТП оформляют. 

Ранее мы рассказывали о том, что около Сампсониевского моста столкнулись Lada и Mazda. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп с автобусом, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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