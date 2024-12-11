На Чкаловском проспекте автобус въехал в здание после столкновения с трактором

Пострадавших нет.

В аварии с автобусом в Петроградском районе никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 февраля в районе перекрестка Чкаловского проспекта и Гатчинской улицы 52-летний водитель трактора столкнулся с автобусом маршрута №191 под управлением 58-летнего мужчины. В результате последнего занесло, он выехал на тротуар и притерся к фасаду здания.

Ни водитель автобуса, ни пятеро его пассажиров не пострадали. В настоящее время ДТП оформляют.

Ранее мы рассказывали о том, что около Сампсониевского моста столкнулись Lada и Mazda.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти