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Гонщик на Lada сделал двойное сальто на Большевиков

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Водитель смог самостоятельно выбраться из машины. На видео видно, как он хромает.

Днем 19 июня в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Большевиков мужчина не справился с управлением Lada и сделал два сальто. В сети появилось видео с моментом происшествия.

На записи видно, как машину носит по проезжей части из стороны в сторону. После она наехала на бордюр и дважды перевернулась. В результате ДТП Lada осталась лежать на крыше.

Судя по видео, водитель смог самостоятельно выбраться из машины. Он сообщил очевидцам, что кроме него в салоне авто никого не было. Видно, как мужчина хромает. По проезжей части раскиданы части разбитого транспортного средства.

Ранее мы писали, что "ВАЗ" слетел в кювет на автодороге "Кола".

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Арина Андер

Теги: авария, двойное сальто, перевертыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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