Гонщик на Lada сделал двойное сальто на Большевиков

Водитель смог самостоятельно выбраться из машины. На видео видно, как он хромает.

Днем 19 июня в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Большевиков мужчина не справился с управлением Lada и сделал два сальто. В сети появилось видео с моментом происшествия.

На записи видно, как машину носит по проезжей части из стороны в сторону. После она наехала на бордюр и дважды перевернулась. В результате ДТП Lada осталась лежать на крыше.

Судя по видео, водитель смог самостоятельно выбраться из машины. Он сообщил очевидцам, что кроме него в салоне авто никого не было. Видно, как мужчина хромает. По проезжей части раскиданы части разбитого транспортного средства.

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