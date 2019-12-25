"ВАЗ" слетел в кювет на автодороге "Кола"

Утром 19 июня на 85-м километре автодороги "Кола" произошла авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Мужчина 1991 года рождения, сидя за рулем "ВАЗ-2115", не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и его пассажир 1995 года рождения получили травмы средней степени тяжести.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что мотоциклист сбил пешехода на Приморском проспекте.
Фото: Piter.TV
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