"ВАЗ" слетел в кювет на автодороге "Кола"

Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести.

Утром 19 июня на 85-м километре автодороги "Кола" произошла авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 1991 года рождения, сидя за рулем "ВАЗ-2115", не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и его пассажир 1995 года рождения получили травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV