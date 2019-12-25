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"ВАЗ" слетел в кювет на автодороге "Кола"
Сегодня, 11:36
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Alena_Zinovieva

"ВАЗ" слетел в кювет на автодороге "Кола"

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Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести.

Утром 19 июня на 85-м километре автодороги "Кола" произошла авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 1991 года рождения, сидя за рулем "ВАЗ-2115", не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и его пассажир 1995 года рождения получили травмы средней степени тяжести. 

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что мотоциклист сбил пешехода на Приморском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, автодорога кола, дтп на коле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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