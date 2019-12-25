Мотоциклист сбил пешехода на Приморском проспекте

Поздно вечером 18 июня в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.
В 23:55 у дома №14 на Приморском проспекте мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом, сбил пешехода, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход 1987 года рождения получил тяжелые травмы. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что полицейский на "Mersedes" насмерть сбил дорожного рабочего в Тосненском районе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Войнов
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