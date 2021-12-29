В Курортном районе полицейские задержали закладчика

В Курортном районе силовики задержали 31-летнего мужчину, который в лесном массиве спрятал пакет с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Злоумышленника поймали в поселке Песочный на Пограничной улице. В свертке находилось 1,6 кг запрещенного вещества. Во время экспертизы было установлено, что в пакете находился мефедрон и амфетамин.
По факту случившегося возбуждено уголoвоное дело. Началось расследование.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
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