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В Курортном районе полицейские задержали закладчика

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У мужчины нашли пакет с наркотиками.

В Курортном районе силовики задержали 31-летнего мужчину, который в лесном массиве спрятал пакет с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Злоумышленника поймали в поселке Песочный на Пограничной улице. В свертке находилось 1,6 кг запрещенного вещества. Во время экспертизы было установлено, что в пакете находился мефедрон и амфетамин. 

По факту случившегося возбуждено уголoвоное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на 9 лет осудили мужчину, который пытался продать 50 кг наркотиков.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: закладчик, курортный район, наркотики, песочное, полиция, уголовный кодекс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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