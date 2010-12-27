В Курортном районе откроются новые учреждения культуры

Георгий Полтавченко рассказал о строящихся объектах культуры для жителей Курортного района Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о сроках завершения строительства объектов учреждения культуры в Курортном районе. По сведениям главы города, завершение строительства планируется не позже 2022 года. Об этом стало известно благодаря запросу парламентария Александра Ходоска.

Депутат обратился к губернатору 10 апреля. Он напомнил о том, что несмотря на то, что в районе проживают более 75 тысяч человек, учреждения культурного досуга располагаются далеко от жилых кварталов. В рамках программы "Развитие сферы культуры" город собирается создать Дом культуры к 2022 году Планируется также построить дом детского творчества в Зеленогорске. К концу 2018 - началу 2019 года может открыться киноконцертный комплекс. Комитет по строительству готовит проектный план в Комитет по промышленной политике с целью включить объект в инвестиционную программу на 2019 год.

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Фото: Piter.tv

