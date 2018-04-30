Пироман на Лыжном едва не сгорел заживо, поджигая "Мерседес Бенц"

В огне пострадали три машины, четвертую спасли.

Жители Приморского района опубликовали в социальной группе Вконтакте видеозапись, на которой заснят поджигатель машины "Мерседес Бенц". На записи видно, что преступник специально повредил дорогостоящую иномарку, припаркованную во дворе дома. При этом, злоумышленник старательно прятал лицо под капюшоном, очевидно, зная о камере наблюдения.

Инцидент произошел около половины второго ночи на Лыжном, 8. На кадрах видно, что неизвестный в черной куртке кладет на автомобиль сверток, а после поджигает его. Пламя вспыхнуло мгновенно, едва не задев самого пиромана Вместе с машиной загорелись еще несколько транспортных средств, находящихся поблизости. В общей сложности сгорели три иномарки. Четвертую машину удалось спасти владельцу, который вовремя выбежал на улицу и перепарковался.

Видео: Вконтакте/СОСЕДИ СПЧ ● ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ● СПб

