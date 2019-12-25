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В Курортном районе обновят 128 "хрущевок" и деревянных домов
Сегодня, 16:16
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himif

В Курортном районе обновят 128 "хрущевок" и деревянных домов

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На ремонт выделят более миллиона рублей из фонда капремонта.

В текущем году 128 домов Курортного района ожидает капремонт, сообщили в пресс-службе администрации района. В число готовящихся к обновлению зданий войдут "хрущевки" и неблагоустроенные деревянные дома.

Одна из "деревяшек" введена в в эксплуатацию более ста лет назад – это дом №22 на улице Восстания в Зеленогорске. В этом доме площадью почти 200 квадратных метров, согласно программе, обновят системы тепло- и электроснабжения.

На капремонт выделят порядка миллиона рублей из фонда капитального ремонта  свыше 1 миллиона рублей,  в том числе за счет средств господдержки около 500 тысяч рублей. 

Ранее в Петербурге выделили на капремонт домов 13 млрд рублей.

Фото: zen.yandex.by

Теги: капремонт, курортный район, хрущевка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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