В Курортном районе обновят 128 "хрущевок" и деревянных домов

На ремонт выделят более миллиона рублей из фонда капремонта.

В текущем году 128 домов Курортного района ожидает капремонт, сообщили в пресс-службе администрации района. В число готовящихся к обновлению зданий войдут "хрущевки" и неблагоустроенные деревянные дома.

Одна из "деревяшек" введена в в эксплуатацию более ста лет назад – это дом №22 на улице Восстания в Зеленогорске. В этом доме площадью почти 200 квадратных метров, согласно программе, обновят системы тепло- и электроснабжения.

На капремонт выделят порядка миллиона рублей из фонда капитального ремонта свыше 1 миллиона рублей, в том числе за счет средств господдержки около 500 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге выделили на капремонт домов 13 млрд рублей.

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