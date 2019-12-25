В Петербурге выделили на капремонт домов 13 млрд рублей

С помощью горожан планируется собрать 10,2 миллиарда рублей.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга выделили на капремонт домов 13 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев отметил, около 10,2 миллиарда рублей планируется собрать с помощью повышенных тарифов на капремонт. Напомним, что в Северной столице с января этого года размер взноса на капитальный ремонт вырос до восьми-девяти рублей за квадратный метр.

Отмечается, что власти Петербурга выделят на капремонт три млрд. Кроме того, из городской казны также намерены выделить 880 миллионов льготных компенсаций.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном объяснили выросшие в два раза взносы за капремонт.

Фото:Piter.TV