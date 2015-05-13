  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе на восстановление штатной работы водоснабжения могут уйти сутки
Сегодня, 15:41
122
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Курортном районе на восстановление штатной работы водоснабжения могут уйти сутки

0 0

Полное восстановление займет сутки. 

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что восстановление штатного режима работы водоснабжения в Курортном районе может занять сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга".

Как рассказали в "Водоканале", на восстановление штатного режима работы сетей и сооружений – как холодного, так и горячего – необходим продолжительный период времени. Полное восстановление займет сутки. 

Ранее мы писали, что в ночь на 17 октября постепенно начали восстанавливать водоснабжения в районе. После завершения работ специалисты провели санитарную обработку водовода. На данный момент мониторинг качества воды проводят 6 аварийных бригад.

Фото: пресс-служба "Водоканала" 
 

Теги: авария, водоканал, водоснабжение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии