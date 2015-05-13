В Курортном районе на восстановление штатной работы водоснабжения могут уйти сутки

Полное восстановление займет сутки.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что восстановление штатного режима работы водоснабжения в Курортном районе может занять сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга".

Как рассказали в "Водоканале", на восстановление штатного режима работы сетей и сооружений – как холодного, так и горячего – необходим продолжительный период времени. Полное восстановление займет сутки.

Ранее мы писали, что в ночь на 17 октября постепенно начали восстанавливать водоснабжения в районе. После завершения работ специалисты провели санитарную обработку водовода. На данный момент мониторинг качества воды проводят 6 аварийных бригад.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

