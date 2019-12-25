В Курортном районе борются с захламителями контейнерных площадок

На одной из площадок установили магнитные замки.

В Курортном районе продолжают борьбу с захламителями контейнерных площадок многоквартирных домов. По словам пресс-службы районной администрации, площадки, прилегающие к частному сектору, постоянно заполняются мусором.

Проблема таких свалок на местах возникла после того, как органам местного самоуправления запретили содержать контейнерные площадки у малоэтажных застроек. Частникам пришлось самостоятельно заключать договора на вывоз мусора, поскольку оплачивать вывоз "частнодомового" мусора городу несправедливо и дорого. В ТСЖ-1 в 38-м квартале Сестрорецка проблему замусоренной площадки решили с помощью магнитных замков: проход к контейнерам строго контролируется. Подобные меры помогут Курортному району избавиться от замусоривания.

Кроме того, как рассказали в администрации района, по видеокамерам отслеживаются организаторы несанкционированных свалок на общественных пространствах.

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Фото: Рiter.TV