В Курортном районе Петербурга "Шкода" врезалась на встречке с "Ниссаном"

В аварии погиб 22-летний водитель чешской иномарки.

В ночь на воскресенье, 5 января, под Петербургом произошла авария со смертельным исходом. По данным отдела пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, в третьем часу ночи на 5-м километре Зеленогорского шоссе автомобиль "Шкода Рапид" решился на обгон и потерял управление. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с "Ниссаном Тиида", за рулем которого был 32-летний водитель.

В результате аварии 22-летний водитель "Шкоды" погиб на месте, а водитель второй иномарки и его 52-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Металлистов "Шкода" на скорости въехала в троллейбус.

Фото: pxhere.com