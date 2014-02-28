В Курортном районе Беглов провел готовность школ к началу учебного года

Jдна из них находится в Сестрорецке - средняя общеобразовательная школа №433. В следующем году ей исполнится 85 лет.

В Курортном районе Губернатор Петербурга проверил готовность школ к началу нового учебного года. Все три школы полностью готовы встретить учеников. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Смольного.

Так, одна из них находится в Сестрорецке - средняя общеобразовательная школа №433. В следующем году ей исполнится 85 лет. В ней создали виртуальный музей ее истории. В 2012 году она получила статус гимназии с углубленным изучением гуманитарных предметов. Ее ученики участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и каждый год сдают ЕГЭ на высокие баллы.

Еще одно образовательное учреждение в Зеленогорске – школа №450. На сегодняшний день она оборудована самой современной техникой. В учреждении есть нанокомплекс для лабораторных работ по естественно-научным предметам, мастерские для предмета "Технология". В классах установлены 25 интерактивных досок, а два кабинета оснащены системой "Пеликан" для дистанционного обучения.

В школе № 445 Зеленогорска в прошлом году был проведен ремонт одного крыла здания, в этом - второго. В следующем году планируют отремонтировать центральную часть здания и благоустроить территорию. Школа полностью готова к началу учебного года, укомплектована учебниками, закуплено оборудование. В этом году ей исполняется 70 лет.

Ранее все школы и детские сады Петербурга готовы начать учебный год в очном формате.

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