В Курортном и Московском районах с 27 июня ограничат проезд

Движение изменится в Песочном и на Шереметьевской улице.

В поселке Песочный продолжаются работы по ремонту дорог. В связи с этим с 27 до 30 июня ограничат движение транспорта по Белоостровскому шоссе. Речь идет об участке от Пограничной улицы до Нового шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Московском районе тоже введут ограничения с 27 июня. До 7 июля на Шереметьевской улице ограничат проезд на участке от Штурманской улицы до Стартовой улицы, включая перекресток со Стартовой улицей.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Unsplash