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В Курганской области спасатели вытащили пять человек из огня в больнице

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Пламя потушено, никто не пострадал.

Российские спасатели вытащили пятерых человек из огня. Инцидент произошел на территории больницы скорой медицинской помощи в Курганской области. В помещении воспламенились постельные принадлежности.  Открытое горение было ликвидировано на площади в 25 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекались силы 66 человек личного состава и 19 единиц специальной военной техники.

В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасаемого спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

На внутреннем кольце КАД полыхал автомобиль.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, курганская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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