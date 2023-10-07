В Курганской области спасатели вытащили пять человек из огня в больнице

Пламя потушено, никто не пострадал.

Российские спасатели вытащили пятерых человек из огня. Инцидент произошел на территории больницы скорой медицинской помощи в Курганской области. В помещении воспламенились постельные принадлежности. Открытое горение было ликвидировано на площади в 25 квадратных метров. К ликвидации пламени привлекались силы 66 человек личного состава и 19 единиц специальной военной техники.

В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасаемого спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На внутреннем кольце КАД полыхал автомобиль.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России