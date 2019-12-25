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В Кургане отец-одиночка регулярно истязал 11-летнюю дочь
Сегодня, 14:01
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MShaffter

В Кургане отец-одиночка регулярно истязал 11-летнюю дочь

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Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Кургана по статье "истязание".

Следственные органы сообщают, что завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Кургана по статье "Истязание несовершеннолетнего". По версии следствия в 2019 году отец систематически жестоко избивал родную дочь за малейшую провинность. Девочка сообщила об этом в мессенджере, чем привлекла внимание педагогов.

На данный момент следствием собрана достаточная доказательная база в виновности мужчины, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Так как семья неполная, ребенок находится под опекой родственников. 

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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