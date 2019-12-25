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В Астраханской области родной дед несколько лет насиловал маленького внука
Сегодня, 12:30
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MShaffter

В Астраханской области родной дед несколько лет насиловал маленького внука

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Состоявшийся суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима.

В Астраханской области состоялся суд над 56-летним мужчиной, который несколько лет насиловал маленького внука, начиная с 6-летнего возраста.

Региональные следственные органы СКР по Астраханской области сообщают, что завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя  Приволжского района области, который обвинялся по 34 эпизодам насилия над ребенком. Следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2018 год мужчина многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего внука 2009 года рождения.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" (34 эпизода). Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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