В Курганской области четвертый день ищут 7-летнего мальчика

Мальчик незадолго до пропажи находился около реки Тобол.

Следственные действия по факту безвестного исчезновения семилетнего мальчика в Курганской области продолжаются. Специалисты ведут расследование совместно с сотрудниками уголовного розыска и криминалистами. В настоящее время допрошены родственники ребенка, знакомые семьи, а также проведены поисковые мероприятия в районе проживания несовершеннолетнего. Правоохранители узнали о том, что незадолго до пропажи ребенка, очевидцы видели мальчика на ручье, который впадает в реку. Они предупредили ребенка об опасности нахождения около воды.

Напомним, что в региональных поисках задействованы водолазы, специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, бензобуры, подводные камеры - эндоскопы. Совместно с работниками МЧС ведется обследование акватории по берегам Тобола. Регулярно расширяется обследуемая область поисков. Следователи изучают изъятые видеозаписи, расположенные на административных зданиях села.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

