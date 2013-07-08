Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол

В СК РФ рассказали о призывах деятеля украинского просвещения к причинению тяжкого вреда российским военным.

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить Центральному аппарату уголовное дело в отношении Галины Гуцол, заместитель директора Книжной палаты Украины по вопросам научной работы. Соответствующее заявление сделала на официальном YouTube-канале СК РФ представитель Светлана Петренко.

По мнению российского надзорного ведомства, Галина Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью военнослужащих из РФ, попавших в плен во время проведения специальной военной операции. Петренко подчеркнула, что данное выступление публичного лица Украины стало не первым, в котором допускались негативные высказывания. По данным СК РФ, такие призывы допускаются действующим киевским режимом. Петренко считает, что слова Гуцол в очередной раз подтверждают то утверждение, что нацистские идея глубоко пропитали украинское общество, а также распространились на представителей сферы просвещения и культуры.

СК РФ даст уголовно-правовую оценку высказываниям Галины Гуцол в рамках ведущегося расследования.

В Томской области возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

