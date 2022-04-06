Чиновница обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ.

В Томской области возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Известно, что расследование ведется на основании материалов, полученных от сотрудников ФСБ РФ. Фигурантом стала заместитель руководителя Департамента социально-экономического развития села, по совместительству глава комитета развития сельских территорий и агропродовольственного рынка. Женщина подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ.

Следствие считает, что в период с сентября 2019 года по февраль 2021 года чиновница растратила средства в размере более 13 млн рублей, выделенных на программу по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка ИП". Она достоверно знала о том, что соискатель гранта в форме субсидии не имел права на его получение из-за невозможности достижения им целевых показателей. Несмотря на это, чиновница предложила руководителю кооператива подать документы с заведомо недостоверными и завышенными сведениями. В результате Департамент и СППК заключили соглашение, а кооперативу из областного бюджета было выделено свыше 31 млн рублей.

В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки расследования меры пресечения.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России