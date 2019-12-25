В Кургане мужчину убила дверь, которую выбросили с 5 этажа

ЧП произошло на одном из предприятий города.

В Кургане мужчина получил смертельные травмы при падении на него двери.

Региональные следственные органы СКР по Курганской области сообщают, что по факту гибели 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, 22 сентября рабочие осуществляли уборку строительного мусора. Нарушив технику безопасности, мужчины выбросили деревянную дверь из окна с 5 этажа. В это время под окнами находился 42-летний мужчина.

С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался.

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Фото: СУ СК РФ по Курганской области