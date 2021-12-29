В Кургане местный житель расстрелял полицейских из охотничьего ружья

В Следственном комитете области рассказали, что на месте погиб сотрудник патрульно-постовой службы Денис Михалев. Младший сержант полиции доставлен в больницу.

Житель Курганской области расстрелял машину полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщила прокуратура региона.

Об инциденте стало известно 8 января. Житель рабочего поселка Мишкино под Курганом начал стрелять по машине полицейских марки УАЗ. Она стояла около отдела полиции. В Следственном комитете области рассказали, что на месте погиб сотрудник патрульно-постовой службы Денис Михалев. Младший сержант полиции доставлен в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Стрелок умер при задержании сотрудниками Росгвардии. Известно, что 44-летний мужчина был ранее судим.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об оружии. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее мы сообщили, что в центре Минска обрушилась пешеходная часть моста.

Фото: Piter.TV