В Купчино извращенец-рукоблуд в колготках и с трусами на голове пугает местных жителей

Мужчина был замечен в районе Дельмара на Славе и центра занятости.

В среду, 13 мая, стало известно, что Купчино терроризирует извращенец-рукоблуд в колготках и с трусами на голове. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Неуловимый эксбиционист был замечен в районе Дельмара на Славе и центра занятости. По словам очевидцев, мужчина следит за девушками, преследует их, а затем пугает причинным местом.

Крадётся сзади, близко идёт, затем по кустам. Будьте аккуратнее. На вид лет 20–23. Светлые волосы. Попросили помощи у мужчины, не смог догнать. Быстро бегает пишут местные жители

Отличительной приметой извращенца является необычная "экипировка". Мужчина выходит на "охоту" в трусах и колготках на голове. К слову, эксбиционист обладает отличной спортивной подготовкой. Местные жители отметили, что пока никто так и не смог догнать его.

Полицейские уже заинтересовались анонимом в трусах на голове. Всех, кто увидит его просят обращаться по номеру 02 или 112.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец едва не сжег автомобиль сотрудницы управляющей компании из-за отсутствия интернета.

Фото:vk.com/spb_today_unpublished