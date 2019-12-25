Петербуржец едва не сжег автомобиль сотрудницы управляющей компании из-за отсутствия интернета

Женщина запретила работникам провайдера пройти в подвал дома для подключения интернета.

В пятницу, 8 мая, в полицию Петербурга обратилась сотрудница управляющей компании и заявила о поджоге своего автомобиля. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявительница обвинила во всем жильца дома на Кондратьевском проспекте. Мужчина хотел провести в свою квартиру интернет. Однако женщина не пустила в подвал работников провайдера, чтобы те подключили интернет. Свое решение она аргументировала тем, что у подозреваемого задолженность по коммунальным услугам.

Мужчина решил отомстить обидчице и поджег ее машину. Он облил транспортное средство жидкостью для розжига. Завершить преступление ему не удалось – на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Позже подозреваемого госпитализировали в 3-ю психиатрическую больницу. Оказалось, что он состоит на учете в ПНД. Пострадавшая подала заявление о привлечении его к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала фитнес-тренера, устроившего поджог иномарки.

Фото: Piter.TV