В Петербурге полиция задержала фитнес-тренера, устроившего поджог иномарки

Автомобиль сгорел полностью.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в д. 61 по ул. Парашютной полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля.

Еще 25 апреля мужчина похитил иномарку "Мини Купер" на пересечении Мошкова переулка и наб. Мойки. Установлено, что он заранее узнал, когда автомобиль приедет на парковку, угнал его, затем облил бензином и спалил.

Стоимость ущерба составила 1, 5 миллиона рублей.

Известно, что мужчина приехал на заработки из Дагестана, работает фитнес-тренером.

Причины случившегося сейчас выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников подожгли бесхозную "десятку".

Фото: Pixabay