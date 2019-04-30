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В Петербурге полиция задержала фитнес-тренера, устроившего поджог иномарки
Сегодня, 12:15
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ruzannar

В Петербурге полиция задержала фитнес-тренера, устроившего поджог иномарки

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Автомобиль сгорел полностью.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в д. 61 по ул. Парашютной полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля.

Еще 25 апреля мужчина похитил иномарку "Мини Купер" на пересечении Мошкова переулка и наб. Мойки.  Установлено, что он заранее узнал, когда автомобиль приедет на парковку, угнал его, затем облил бензином и спалил.

Стоимость ущерба составила 1, 5 миллиона рублей.

Известно, что мужчина приехал на заработки из Дагестана, работает фитнес-тренером.

Причины случившегося сейчас выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на проспекте Художников подожгли бесхозную "десятку".

Фото: Pixabay

Теги: автомобильный поджог, поджог спб, угонщик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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Александрова Елена
Сегодня 12:51

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