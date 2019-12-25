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На проспекте Художников подожгли бесхозную "десятку"
Сегодня, 21:04
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smirenny

На проспекте Художников подожгли бесхозную "десятку"

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По словам очевидца, мотор "бабахнул".

Вечером в понедельник, 4 мая, очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места пожара во дворе на перекрестке улицы Сикейроса и проспекта Художников.

Как отмечает свидетель, "ВАЗ" подожгли, пожарные прибыли быстро, однако мотор успел "бабахнуть". В комментариях петербуржцы уточнили, что соседние машины успели отогнать, пострадала только бесхозная "десятка". 

Ранее мы пис али, что  ж енщина решила сама бороться с пожаром на Луначарского. Результатом стали ожоги рук.    

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: поджог, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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