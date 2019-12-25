На проспекте Художников подожгли бесхозную "десятку"

По словам очевидца, мотор "бабахнул".

Вечером в понедельник, 4 мая, очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места пожара во дворе на перекрестке улицы Сикейроса и проспекта Художников.

Как отмечает свидетель, "ВАЗ" подожгли, пожарные прибыли быстро, однако мотор успел "бабахнуть". В комментариях петербуржцы уточнили, что соседние машины успели отогнать, пострадала только бесхозная "десятка".

Ранее мы пис али, что ж енщина решила сама бороться с пожаром на Луначарского. Результатом стали ожоги рук.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте