Женщина решила сама бороться с пожаром на Луначарского. Результатом стали ожоги рук

Вечером в понедельник, 4 мая, стало известно в пожаре, который произошел в квартире дома в Выборгском районе Северной столицы.
Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в 3-комнатной квартире, расположенной в 16-этажном доме №23 на проспекте Луначарского. До прибытия пожарных с огнем самостоятельно попыталась бороться возрастная петербурженка, но пострадала в битве с ним – у нее диагностировали ожоги рук и госпитализировали.
Ранее мы сообщали о том, что на улице Седова загорелось здание около Завода турбинных лопаток. Информации о пострадавших не поступало. Пожарным пришлось бороться с возгоранием по повышенному номеру сложности.
Фото: Piter.tv
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