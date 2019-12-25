На улице Седова загорелось здание Завода турбинных лопаток

Информации о пострадавших не поступало.

Утром в понедельник, 4 мая, стало известно о сильном пожаре в Невском районе Петербурга.

Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в двенадцатом часу поступила информация о возгорании в доме №11АЦ на улице Седова, которое находится на территории ОАО "Завод турбинных лопаток". Отмечается, что производственное здание разноуровневое, площадью 30х100 метров.

Первые подразделения выявили выход дыма из здания металло-прокатного цеха. Здание тушили по повышенному номеру 1-БИС, после локализации в 12:25 часов спасатели работают по №1.

Выяснилось, что на площади в 40 квадратных метров загорелась технологическая установка. Отмечается, что в ликвидации возгорания приняли участие 29 человек и восемь единиц техники, от МЧС – 24 человека, шесть единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что пожарные ликвидировали возгорание на 12-й Красноармейской улице. В коммуналке загорелась кухня.

Фото: Piter.tv