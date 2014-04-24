В Купчино уроженец Молдавии изнасиловал школьницу в автомобиле

Он напал на подростка на Малой Карпатской улице.

В Купчино злоумышленник изнасиловал 15-летнюю девушку в машине. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 10 сентября, в отдел полиции обратился 55-летний мужчина, который рассказал стражам порядка об изнасиловании его дочери. По словам заявителя, около 23 часов вечера у дома № 21 по Малой Карпатской улице неизвестный мужчина схватил школьницу и закрылся с ней в припаркованном автомобиле. В салоне иномарки он надругался над девочкой.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Молдавии.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за прошлый год в Петербурге и области поймали рекордное количество педофилов.

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